Nuvole e scarsa visibilità, voli dirottati e cancellati al Colombo

Liguria in allerta gialla, e l’ondata di maltempo che ha colpito la regione da lunedì mattina ha causato anche qualche problema al trasporto aereo.

A causa delle nuvole basse e della scarsa visibilità, infatti, alcuni voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto Colombo hanno subito ritardi e, in un caso, dirottamenti.

Il volo AZ1383 di Alitalia in arrivo da Roma Fiumicino alle 10.35, per esempio, è stato dirottato per l’impossibilità di atterrare, con conseguente cancellazione del volo delle 11.25 diretto proprio a Fiumicino.

A mezzogiorno tutti gli altri voli risultavano invece regolari.