Da Alghero al Gaslini, volo d'emergenza per aiutare donna incinta

Una donna di 26 anni in attesa di un bambino è stata trasportata d'urgenza da Alghero all'ospedale Gaslini di Genova da un Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. La donna, bisognosa di essere trasferita nel più breve tempo possibile per cure specialistiche, è stata assistita durante il viaggio da una ginecologa.

La richiesta di trasporto

La richiesta di trasporto era partita dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa di Forza Armata che si occupa – tra gli altri – del coordinamento e della gestione di questo genere di missioni a favore della collettività.

Le missioni dell'Aeronautica Militare

Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. Attraverso i suoi Reparti di volo, l'Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti.



Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46a Brigata Aerea di Pisa, sono pronti 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo per qualsiasi destinazione in Italia e all'estero su richiesta di Ospedali, Prefetture e, nel caso di missioni all'estero, di rappresentanze diplomatiche.