In volo verso il Gaslini: il commovente viaggio in elicottero di tre neonati in difficoltà

A volte capita che, nella gestione delle emergenze, arrivi il caso che tocca e commuove particolarmente gli operatori. È il caso del volo effettuato nel pomeriggio di sabato 4 gennaio 2020 dall'elicottero dei Vigili del Fuoco (Drago 127) per salvare tre neonati.

I tre piccoli, che avevano bisogno di cure speciali, sono stati trasportati in volo da Imperia all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

A bordo, in questo viaggio per ridare la speranza a questi tre bebè, anche il personale sanitario dell'ospedale stesso per consentire la necessaria assistenza.