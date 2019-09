EasyJet lascia l’aeroporto di Genova: non confermate le rotte per il 2020

EasyJet lascia l’aeroporto di Genova: la compagnia aerea britannica low cost ha deciso di non confermare per il 2020 le tratte operate sullo scalo genovese, una doccia fredda che arriva dopo una stagione che, stando ai dati diffusi dallo stesso aeroporto e dalla Regione, ha registrato numeri in crescita.

La notizia è stata confermata dalla stessa direzione del Colombo, che in una nota ha chiarito che i voli di EasyJet da e per Genova sono confermati sino al termine dell’attuale stagione estiva: Londra Luton fino al primo ottobre, Berlino fino al 20 ottobre, Manchester fino al 24 ottobre, Bristol fino al 26 ottobre, mentre il volo per Amsterdam è stato operato, come inizialmente programmato, fino allo scorso primo settembre. La compagnia aveva inaugurato il primo volo da Genova a inizio 2018.

«La decisione è basata su risultati economici e scenari di incertezza - fanno sapere dal Colombo - stiamo lavorando per trovare vettori che possano sfruttare l’avviamento delle rotte non confermate con l’impegno di ampliare quanto positivamente fatto».

«Ci rammarichiamo di una decisione giunta nonostante le azioni di supporto e la buona relazione commerciale con il vettore, riconfermata anche ultimamente - proseguono dal Colombo - Si tratta di una decisione, è bene precisarlo, che rientra nelle prerogative della compagnia aerea, essendo tipicamente riconducibile alla redditività delle rotte rispetto a mercati concorrenti. Aeroporto di Genova S.p.A. ha fatto quanto in suo potere per scongiurare la decisione, nel rispetto delle normative europee».

Aeroporto di Genova S.p.A. ha quindi precisato che nel 2019, circa 80.000 passeggeri hanno volato o voleranno da e per Genova sulle rotte sin qui operate da easyJet, «vettore con il quale Aeroporto di Genova S.p.A. auspica di avviare nuove collaborazioni in un prossimo futuro».