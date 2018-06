Nuovo Volabus per collegare aeroporto e Tigullio

Il servizio Volabus amplia la sua copertura dalla città di Genova alla città metropolitana. Sarà Atp Esercizio a gestire il nuovo collegamento dal Tigullio per l'aeroporto Cristoforo Colombo. È quanto emerso dalla riunione che si è svolta questa mattina a Rapallo alla presenza dei dirigenti di Atp Esercizio e dei tre sindaci di Rapallo Carlo Bagnasco, di Santa Margherita Paolo Donadoni e di Portofino Matteo Viacava.

Durante l'incontro Carlo Malerba, vice presidente di Atp Esercizio, Roberto Rolandelli, direttore operativo Atp Esercizio e Andrea Geminiani, direttore amministrativo di Atp Esercizio, hanno spiegato nel dettaglio come funzionerà il servizio. Grazie anche alla collaborazione con Genova Aeroporto con Paolo Sirigu, direttore commerciale, il Volabus collegherà ogni giorno i tre Comuni del Tigullio all'aeroporto.

Il servizio funzionerà nella fascia oraria in cui sono previste partenze e arrivi dallo scalo aeroportuale. A bordo del mezzo funzionerà un sistema wifi. Il servizio “navetta” prenderà il via per un periodo sperimentale di 2 mesi (dalla metà di luglio alla metà di settembre), collegando l'aeroporto di Genova a Portofino.

Durante il tragitto sono previste fermate intermedie a Santa Margherita Paraggi, a Santa Margherita Centro, a Rapallo San Michele di Pagana, a Rapallo stazione FS (dove ovviamente potranno convergere le persone in arrivo dalle altre città della Riviera di Levante e dall'entroterra).

Il servizio, grazie a una contribuzione di Volotea e alle tariffe definite di concerto con aeroporto, presenta un break-even molto basso (12 passeggeri al giorno). «Raggiunta questa soglia l'utile marginale verrà ristornato all'aeroporto di Genova al 30% per attività di sviluppo e promozione», aggiunge Giulio Oliveri, consulente della Città Metropolitana per il Trasporto Pubblico.