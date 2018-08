Volabus, più corse dall'aeroporto al centro

Prosegue il potenziamento estivo di Volabus, il collegamento Amt dal centro città con l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. A partire da sabato 4 agosto Volabus effettuerà infatti una corsa supplementare il sabato e il giovedì alle ore 00.50 dallo scalo aeroportuale per agevolare i passeggeri in arrivo con gli ultimi voli della sera.

Aumento delle corse estive

Questa iniziativa si inserisce nel piano di potenziamento di Volabus già avviato a giugno in collaborazione con l’aeroporto con il duplice obiettivo di continuare a promuovere il rilancio dello scalo cittadino e potenziare il servizio di collegamento dal centro al terminal aeroportuale. Rispetto alla scorsa estate le corse sono state incrementate di circa il 50%.

Tariffe e sconti

Per quello che riguarda le tariffe estive di Volabus sono previsti sconti e prezzi vantaggiosi in particolare per famiglie e gruppi. I bambini fino a 8 anni viaggiano gratis, il biglietto per tre persone invece costa 13 euro (invece di 18 per tre persone a tariffa piena). Il carnet da 8 corse a 34 euro è invece l'ideale per un viaggio di andata e ritorno per una famiglia di 4 persone con un risparmio di 14 euro. Sempre valido lo sconto per chi acquista il biglietto online, al prezzo di 5 euro anziché 6 sul sito www.amt.genova.it.