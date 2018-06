Volabus, più corse e tariffe scontate per raggiungere il Colombo

Con l'inizio dell’estate, e con l’aumento dei voli da e per l’aeroporto Cristoforo Colombo, Amt ha deciso di potenziare anche il servizio Volabus, il pullman-navetta che collega il centro città allo scalo genovese.

Tra le iniziative concordate con il Colombo e presentate in mattinata in piazza De Ferrari insieme con due nuovi bus “adottati” dallo scalo genovese che presteranno servizio in città (entrambi rossi e con lo slogan “Vola da Genova” stampato sulle fiancate) ci sono l’incremento della frequenza, con partenze per l’aeroporto ogni 25/30 minuti e non più 50, e la creazione di tariffe agevolate per le famiglie.

Nuove tariffe e sconti per famiglie

Le tariffe “Summer Volabus Amt” prevedono in particolare viaggio gratis per bambini sino a 8 anni, biglietto a 13 euro per gruppi di almeno 3 persone (anziché 18 euro per tre a tariffa piena), e carnet da 8 corse a 34 euro, pensato per un viaggio di andata e ritorno per una famiglia di 4 persone (anziché 48 euro per otto corse a tariffa piena, con un risparmio di 14 euro).

I nuovi servizi saranno disponibili a partire da lunedì 18 giugno, in concomitanza l'entrata in vigore dell'orario estivo. I titoli di viaggio saranno acquistabili da venerdì 15 giugno nelle rivendite autorizzate, all’interno dell’aeroporto, presso le emettitrici automatiche e nei punti vendita Amt.

«Un sistema di trasporti integrato è fondamentale per una città che vuole crescere e trasformarsi - ha sottolineato Marco Beltrami, amministratore unico di Amt - In Aeroporto di Genova abbiamo trovato un partner eccellente, con un solido piano di crescita e che ci ha trasmesso con chiarezza i propri bisogni. Crediamo che l’offerta, servizio e tariffe, possa essere un ulteriore acceleratore per la crescita del nostro aeroporto».

Soddisfatto anche Paolo Odone, presidente di Aeroporto di Genova Spa: «L’accessibilità dell’Aeroporto di Genova è una componente essenziale nel nostro piano di crescita. Grazie alla partnership con Amt e Comune, il Cristoforo Colombo sarà sempre meglio collegato alla città. L’incremento della frequenza delle corse del Volabus, le nuove tariffe promozionali e l’estensione dell’orario fino agli ultimi voli della sera consentiranno a migliaia di liguri e di turisti di muoversi tra aeroporto e città in maniera comoda e conveniente e di utilizzare i tanti nuovi voli introdotti quest’anno». A oggi sono 35 le destinazioni nazionali e internazionali che è possibile raggiungere dal Colombo.

Orari estivi del Volabus

Come detto, da lunedì 18 giugno entra in vigore l’orario estivo del Volabus: di seguito il dettaglio, valido sino al 15 settembre

- Da stazione Brignole (piazza Verdi) a Aeroporto arrivi

0500 – 0525 – 0550 – 0615 – 0640 – 0705 – 0805 – 0830 – 0900 – 0930 – 0955 – 1025 – 1050 – 1115 – 1145 – 1215 – 1240 – 1310 – 1340 – 1405 – 1430 – 1500- 1530 – 1600 – 1630 – 1700 – 1725 – 1755 – 1825 –1850 – 1920-1950 – 2015 – 2045 – 2115 – 2235 – 2345.

- Da Aeroporto arrivi a stazione Brignole (piazza Verdi)

0540 – 0605 – 0630 – 0655 – 0720 – 0745 – 0815 – 0845 – 0915 – 0945 – 1010 – 1035 – 1105 – 1135 – 1200 – 1230 – 1300 – 1325 – 1350- 1420 –1445 – 151 5- 1545 – 1615 – 1645 – 1715 – 1745 – 18.10 – 1840 – 19.10 10.35 – 2005 – 2035 – 2100 – 2125 –2200- 2315 – 0020.