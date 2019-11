Falso allarme sul ponte di Sori, denunciata l'autrice dell'audio

Una donna di Recco, 37enne, è stata denunciata dai Carabinieri per procurato allarme dopo aver diffuso via WhatsApp un audio in cui, citando alcune (false) informazioni ricevute da un amico geologo, annunciava il crollo imminente del viadotto di Sori sull'autostrada A12.

Una situazione che era stata subito smentita in via ufficiale dalla Regione e da Autostrade, perché priva di qualsiasi fondamento.

I Carabinieri di Recco, Santa Margherita e Pieve Ligure hanno indagato immediatamente e rintracciato in brevissimo tempo la donna risalendo alla sua identità dalla catena di messaggi su WhatsApp, partita dall'audio inviato dalla donna in un gruppo di amici e conoscenti, dal quale si era poi diffuso a macchia d'olio diventando virale e scatenando il panico a Genova e in Liguria.