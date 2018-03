Occupano casa popolare, altri due denunciati a Pra'

Un senegalese di 39 anni e una nigeriana di 36 anni, quest'ultima gravata di pregiudizi di polizia, hanno illegalmente occupato un alloggio di proprietà di Arte (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia) in via Vittorini a Pra'.

Ieri, nel corso di uno specifico servizio dei carabinieri della compagnia di Arenzano, i due, trovati all'interno dell'alloggio senza averne diritto, sono stati denunciati per invasione di edifici pubblici.