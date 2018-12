Muore a 19 anni nel sonno, lutto per la scomparsa di Vittoria

Se n’è andata nel sonno, all’improvviso, facendo precipitare la famiglia e gli amici nella disperazione: Vittoria Bellini, 19 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto nell’appartamento in cui viveva con i genitori in via Mansuero, a Certosa.

A provocare la morte, con tutta probabilità, un’infezione da stafilococco: la ragazza da qualche giorno lamentava un forte mal di gola, ed era in attesa del risultato degli esami fatti proprio per iniziare la cura.

A trovare Vittoria esanime nel letto è stato lunedì mattina il papà, che ha subito chiamato il 118. Al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvisando a loro volta la polizia come da procedura.

La procura ha già aperto un fascicolo sul caso e disposto un’autopsia per accertare che cosa abbia ucciso Vittoria. Amici e conoscenti si sono intanto stretti intorno alla famiglia Bellini, che per fissare la data dei funerali dovrà aspettare l’esito dell’esame.