Disabilità visive, i bimbi del Deledda a lezione dalla Banca degli Occhi

Sensibilizzare sin da giovanissimi sull’importanza della prevenzione e della solidarietà, soprattutto verso chi è affetto da disabilità: è l’obiettivo della Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, fondazione senza scopo di lucro che da 2017 assiste chi deve affrontare un trapianto delle cornee occupandosi di prelievo, catalogazione, conservazione e distribuzione alle divisioni oculistiche degli ospedali.

L’ultima iniziativa della fondazione coinvolge gli alunni della Deledda International School, che quest’anno, oltre a partecipare a una serie di lezioni incentrate sull’attività della Banca degli Occhi, scenderanno anche in campo per la Baby Maratona organizzata per raccogliere fondi: «Quest’anno, oltre ad aver esaminato i comportamenti da tenere durante una campagna di beneficenza e cercato di far comprendere le difficoltà affrontate quotidianamente da persone con disabilità visive, insegneremo ai ragazzi come correre il mezzofondo, in vista della Baby Maratona», confermano dalla scuola, che in passato ha già ospitato anche gli esperti della Banca degli Occhi per controllare la vista degli studenti.

«È un orgoglio vedere i valori della Fondazione entrare a far parte della didattica di una realtà internazionale come il Deledda, da sempre così attenta al solidale - ha detto soddisfatto Santo Durelli, consigliere della Banca degli Occhi Lions Melvin Jones - È nostro auspicio cche questo tipo di collaborazione possa attuarsi anche con altre scuole, in modo da estendere e condividere i valori della solidarietà e della prevenzione alle patologie della vista».