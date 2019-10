Studentessa palpeggiata mentre aspetta il bus, arrestato 55enne

Le si era avvicinato chiedendole alcuni centesimi alla fermata del bus, poi l'aveva immobilizzata e toccato le parti intime. Un genovese di 55 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Sampierdarena per violenza sessuale su ordinanza disposta dal gip.

La vittima è una 16enne che, la mattina del 25 settembre alle 8, stava aspettando il bus per andare a scuola nel quartiere di Rivarolo in Valpolcevera. Dopo alcune ore dalla violenza la giovane si è recata dai carabinieri con la mamma e ha raccontato ai militari di essere stata avvicinata da uno sconosciuto.

L’uomo, in un primo momento, si era allontanato per andare dietro un garage e da quella posizione aveva pesantemente importunato la ragazzina con frasi e gesti per poi tornare e - nonostante l’energica reazione della ragazza - palpeggiarla. La vittima era riuscita a divincolarsi e a salire sull’autobus.

Il giorno dopo la violenza i militari sono riusciti a rintracciare e identificare il soggetto descritto dalla ragazzina. Le dichiarazioni a supporto di quanto accaduto e gli accertamenti puntuali dei militari hanno portato il gip a disporre la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione del reato.