Violenza in campagna elettorale, Tursi condanna: «Rispetto di tutte le idee»

Si discute del Bilancio 2018 in Sala Rossa, ma nel corso dei lavori il consiglio Comunale è riuscito a votare un ordine del giorno “fuori sacco”, e cioè non previsto nei lavori per la giornata, che impegna la giunta a condannare «ogni forma di violenza, fisica e verbale, specialmente quelle a sedicenti scopi politici».

La proposta è stata votata all’unanimità (27 voti favorevoli su 27 presenti), e prevede anche che la giunta e il sindaco Bucci si impegnino a «incentivare nelle scuole attività che contribuiscano alla formazione di una cultura del rispetto dei rapporti paritari tra ogni idea politica» e a «promuovere progetti di ricerca, tesi di laurea, lavori artistici, letterari o nel campo della comunicazione per favorire la cultura del rispetto politico e di tutte le differenze ideologiche». Il testo impegna anche la giunta a presentare queste ultime due proposte al tavolo per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.

L’approvazione del documento arriva a pochi giorni dal voto per le Politiche, fissato per il 4 marzo, e in seguito a diversi episodi di intolleranza che hanno riguardato proprio la campagna elettorale che si è svolta in città, dalla contestazione di alcuni esponenti della Lega durante un volantinaggio in via Canevari all’aggressione ai danni di alcuni esponenti di Forza Italia, sorpresi in corso Monte Grappa durante l’affissione di manifesti e costretti a fuggire dopo che l’auto su cui viaggiavano è stata presa a calci. Nei giorni scorsi anche un consigliere leghista del Municipio Centro Est ha denunciato di essere stato preso a insulti e spintoni in San Lorenzo dopo avere rimproverato alcuni giovani che stavano affiggendo volantini sul muro di un palazzo.