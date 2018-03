Frane da Bolzaneto a Masone, interventi dei vigili del fuoco

Dopo le forti piogge delle ultime ore si fa la conta delle frane. Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in via Privata Villini Rosa a Bolzaneto per il crollo di un muro che sosteneva il solaio di un giardino. Quest'ultimo è stato dichiarato inagibile.

Cedimenti di terreno anche a Savignone e a Mignanego: nel primo caso la frana è avvenuta poco distante da una villetta mentre nel secondo ha minacciato la linea ferroviaria Genova-Milano. A Masone invece il località Mulino del Pesce un'auto è finita in una voragine a causa del cedimento della strada. Per fortuna non si registrano feriti.