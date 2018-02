Indagato il legale rappresentante di Villa Serra dopo il fatale incidente

Il legale rappresentante di Villa Serra è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta per chiarire eventuali responsabilità per la morte di Loredana Cimieri, 41 anni, dipendente di una cooperativa che si occupa dei servizi presso la struttura.

L'inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Marco Zocco, che ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. L'esame sarà svolto nelle prossime ore dal medico legale Camilla Tettamanti. A causare l'incidente e quindi la caduta fatale è stato il cedimento di un un gradino della scalinata ottocentesca.

Dopo l'incidente di lunedì, gli inquirenti avevano sequestrato e dunque svolto accertamenti sulla scala gemella a quella, interessata dal cedimento. L'iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante di Villa Serra è un atto dovuto per svolgere ulteriori approfondimenti. L'indagine è per omicidio colposo.

Loredana Cimieri era impiegata da vent'anni nella cooperativa Le Formiche ed era conosciutissima in paese anche per la sua instancabile attività di volontariato presso la Croce Rossa. Dopo l'autopsia, il pm darà il via libera per fissare la data dei funerali.