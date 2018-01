Villa Serra, cede la scala: donna cade da 5 metri, è grave

Grave incidente in mattinata nel parco di Villa Serra, a Sant’Olcese: una donna di circa 40 anni è precipitata da 5 metri di altezza dopo che la scala su cui stava lavorando ha ceduto.

L’allarme è scattato poco dopo le 10 di lunedì mattina: sul posto sono intervenute automedica e ambulanza, che hanno prestato le prime cure alla ferita e l’hanno accompagnata d’urgenza all’ospedale San Martino, dove è arrivata intubata e con diverse fratture.

La sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Resta da chiarire cosa sia esattamente accaduto, anche se pare che la scala abbia ceduto senza preavviso. In mattinata un'altra persona, questa volta un uomo, è stato portato d'urgenza in ospedale dopo essere caduto dal ponteggio su cui stava lavorando.