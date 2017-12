Villa Scassi nel caos, oltre 10 ambulanze in coda

Ancora una giornata di passione per gli ospedali cittadini: complice l’arrivo anticipato dell’influenza, in mattinata l’ospedale Villa Scassi si è trovato a far fronte a un flusso di pazienti superiore al normale che ha letteralmente mandato in tilt il pronto soccorso.

Intorno alle 13, le ambulanze in attesa nello spiazzo davanti all’ospedale erano più di 10, con decine decine di pazienti in attesa di accedere al triage e barelle trasformate in letti di fortuna. Esauriti in posti in osservazione breve intensiva (Obi), che alle 13.30 erano 44. Leggermente meglio al San Martino, dove le visite si mantengono nella norma e il flusso viene gestito senza eccessivi problemi, mentre il Galliera si ritrova ancora una volta in affanno.

Le chiamate al 118, d’altronde, si sono susseguite per gran parte della mattinata, e l’anticipata influenza non aiuta a smaltire gli accessi. Nei giorni scorsi la Regione ha diffuso i dati relativi ai giorni di Natale e Santo Stefano confermando una criticità che sarebbe però stata gestita grazie al piano di emergenza, che quest’anno consiste principalmente nel potenziamento della guardia medica e nell’accelerazione delle dimissioni con rimando ai medici di famiglia.

Nel pomeriggio di mercoledì è previsto un incontro con tutti i direttori sanitari delle aziende liguri e il commissario straordinario di Alisa, Walter Locatelli, per fare il punto della situazione e programmare il sistema in vista della fine dell’anno e dell’inizio 2018, quando è previsto un nuovo picco influenzale.