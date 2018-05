Ai giardini di Villa Scassi con la droga, a casa 12mila euro

Ieri pomeriggio, la pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena, nel transitare vicino ai giardini di Villa Scassi, ha notato aggirarsi in modo sospetto un cittadino straniero.

Sottoposto a controllo e identificato in un 22enne marocchino con precedenti di polizia, il giovane è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 30 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 6 grammi della sostanza e la somma di 12mila euro in contanti, verosimile provento dell'attività di spaccio.

Il 22enne è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Marassi.