Sestri Ponente, più controlli a Villa Rossi: arrivano i carabinieri a cavallo

Giro di vite ai controlli in Villa Rossi Martini, a Sestri Ponente, grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che raccoglie i militari in congedo. Già a partire dai prossimi giorni, i volontari potranno utilizzare un’auto (ovviamente dotata dei permessi necessari) per i pattugliamenti all’interno del parco, e verranno occasionalmente affiancati anche da personale a cavallo.

L’utilizzo dell’auto è stato possibile grazie alla disponibilità del consorzio Clec, che ha sede proprio all’interno di Villa Rossi e che ha messo a disposizione uno spazio per custodire la macchina. Che verrà impiegata dai volontari dell’Anc per i loro controlli settimanali, così come stabilito dalla convenzione stipulata con il Comune nel 2014 per i pattugliamenti all’interno delle ville storiche del ponente, come già accade anche a Villa Duchessa di Galliera, a Voltri.

«L’Associazione Nazionale Carabinieri già faceva servizio all’interno della Villa con due persone a piedi, ma in questa fase estiva l’attività si arricchisce, i volontari potranno presidiare la zona anche in auto, e a seconda della disponibilità anche i cavalli - spiega Massimo Romeo, assessore alle Manutenzioni del Municipio Medio Ponente - Ci piacerebbe molto che la figura del volontario diventasse un punto di riferimento per i sestresi e per chiunque frequenta il parco: non soltanto per segnalare episodi di degrado, potenziali rischi o pericoli, ma anche per generiche richieste di aiuto o di intervento nel parco, anche a livello di manutenzioni. In questo modo sarà più facile avere il polso del territorio e individuare le esigenze dei cittadini».

La prima “spedizione” a cavallo è fissata proprio per il mese di luglio: domenica 22 alle 15 alcuni volontari saranno presenti in villa con 4 cavalli, per effettuare una ricognizione del parco in pieno stile “british”