Villa Gruber: l'area cani si sposta a fianco all'ingresso

Il consiglio comunale di martedì 8 ottobre 2019 è iniziato alle ore 14, come di consueto con le interrogazioni a risposta immediata.

Alberto Campanella (Fratelli d'Italia) ha chiesto informazioni e aggiornamenti sull'area sgambatura per i cani a Villa Gruber a Castelletto.

La replica dell'assessore Matteo Campora: «La questione è stata trattata dall'ufficio verde pubblico e sembra che questa area, trovandosi dentro un parco storico, non sia autorizzata. Una alternativa è già stata individuata a fianco all'ingresso di Villa Gruber e siamo in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza. Occorre trovare, non solo per questo parco, delle soluzioni per prevedere all'interno di queste realtà delle aree di sgambatura per i nostri amici a quattro zampe».