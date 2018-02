Neve e gelo, allarme per le piante e i fiori di Villa Durazzo

Cade la neve di Burian su Genova, fiocchi copiosi che hanno iniziato a scendere sin dalle prime ore di mercoledì imbiancando strade, tetti e spiagge, e al fascino di vedere la Superba in questa veste inedita si aggiunge un po’ di preoccupazione per le conseguenze che il gelo avrà su piante e fiori abituati a temperature più calde.

Nei giardini privati così come nei parchi cittadini, infatti, si è già corsi ai riparti per cercare di proteggere le piante e le fioriture, colte di sorpresa da questa ondata di freddo di fine febbraio. Il parco di Villa Durazzo Pallavicini, in particolare, sta affrontando una vera e propria sfida per proteggere le moltissime specie presenti, in particolare le camelie, attrazione del parco definito “il più bello d’Italia”, la cui fioritura è prevista proprio in questo periodo.

«Siamo ottimisti e speriamo che il weekend in arrivo sia bello - fanno sapere i gestori del parco - Ovviamente questo freddo mette in difficoltà tutte le piante, bloccandone la fioritura e in alcun casi addirittura uccidendole. Ma i nostri giardinieri stanno facendo i salti mortali per tenerle in vita».

La neve intanto continua a cadere in città, offrendo spettacoli che da anni non si presentavano: da Boccadasse a Nervi passando per Priaruggia e Spianata, sono moltissimi i luoghi che si sono trasformati in vere e proprie cartoline natalizie.