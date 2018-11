Villa Duchessa di Galliera, una raccolta fondi per rialzarsi dopo la tempesta

Piegato, ma non spezzato: anche se la tempesta dello scorso 29 ottobre ha provocato danni incalcolabili al parco storico Villa Duchessa di Galliera di Voltri (quello maggiormente colpito insieme con Villa Durazzo Pallavicini), dietro i cancelli chiusi in tanti si sono già messi al lavoro per tentare di riparare ai danni causati dal vento.

Un’impresa difficile senza un po’ di aiuto, ed è per questo che Andrea Casalino, presidente dell’Ati Villa Galliera, che ha in gestione il comprensorio, ha lanciato una campagna di raccolta fondi online per contribuire a riportare nel parco le piante e i fiori persi durante la libecciata.

«Molti alberi monumentali e storici sono stati abbattuti e, purtroppo, la caduta di tronchi e il salino hanno danneggiato le collezioni botaniche - spiegano dall’associazione di promozione sociale Sistema Paesaggio, cui fa capo l’Ati - Il Parco, però, è ancora vivo e non ha perso un grammo della propria bellezza». E mentre volontari e studenti del Marsano si danno fare insieme con gli uomini di Aster per intervenire su situazioni che possono ancora rappresentare un pericolo per i visitatori al momento della riapertura, si pensa già a come restituire il parco allo splendore tradizionale.

«Per offrire a tutti - continuano dall’associazione - la possibilità di godere nuovamente delle splendide fioriture primaverili che hanno contribuito a rendere famoso questo Parco, occorre acquistare numerose piante da mettere a dimora nel momento giusto per farle attecchire al meglio», acquisti che comportano costi che a oggi, vista anche le numerose criticità cittadine, il Comune e il Municipio non possono coprire. A soffrire i danni maggiori sono stati infatti il famoso giardino all’italiana restaurato la scorsa primavera e la pineta del santuario, che hanno perso circa una cinquantina di piante, compresi quattro cipressi secolari.

Da qui la decisione di attivare una raccolta fondi tramite bonifico: «Se amate questo grande Parco, che ricordiamo essere, oltre al più esteso parco storico della Liguria, il più grande parco pubblico e gratuito presente a Genova - è l’appello dell’associazione - potete contribuire a sostenere l'acquisto delle tante piante necessarie».

Ecco gli estremi:

Beneficiario: A.P.S. Sistema Paesaggio

Causale: Aiuto per villa Duchessa 2018

Codice SWIFT: BAPPIT21A37

IBAN: IT10 G 05034 01430 000000000 951