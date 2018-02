Villa Croce resta aperta: «Presto una strategia comune per il rilancio»

Il Museo di Villa Croce continuerà a ricevere il sostegno degli sponsor privati, così come accade dal 2013: è quanto promesso dagli “Amixi di Villa Croce”, il gruppo di sostenitori che collaborano alla gestione “mista” del museo di arte contemporanea, una gestione che nelle ultime settimane ha suscitato qualche polemica.

È dello scorso 18 gennaio, infatti, la decisione di riconsegnare le chiavi del museo da parte delle tre giovani imprenditrici dell’associazione Open, che nel 2016 aveva vinto il bando finanziato dalla fondazione Garrone per assegnare la gestione del museo. Nonostante una partenza ottimista, però, a poco più di un anno di distanza il progetto sembrava essere naufragato a causa di una governance poco coesa e frammentata, spingendo l’associazione a “un gesto eclatante”, come aveva spiegato Elena Piazza a Genova Today, per stimolare una reazione.

«Si può dire che da un certo punto di vista è servito - commenta l’assessore comunale alla Cultura, Elisa Serafini, tra i primi a interessarsi della questione - Quantomeno se n’è parlato, e devo dire ce in queste ultime settimane ho sentito parecchia gente dire che avrebbe visitato sicuramente il parco, in certi casi anche il museo, approfittando dell’ingresso gratuito. Spiace dire che alcuni non sanno neppure dove sia Villa Croce».

L’idea di istituire un ingresso gratuito era venuta proprio a Serafini il giorno successivo alla consegna delle chiavi da parte dell’associazione Open. Lei stessa si era posizionata dietro il bancone staccando i biglietti gratuiti per i visitatori, e sono state 245 le persone che ne hanno approfittato il 19 gennaio e il 28 gennaio.

«Stiamo lavorando a una strategia comune per rilanciare Villa Croce - conferma Serafini - Ho già incontrato gli Amixi, gli sponsor, Palazzo Ducale e Open, e tutti hanno ribadito la volontà di sostenere il museo e di strutturare un piano di governance che possa garantire la qualità espositiva, la sostenibilità dello spazio e il rilancio della struttura».

Restano confermate, dunque, le esposizioni programmate per il 2018, compresa la mostra curata da Carlo Antonelli “Vita, morte, miracoli: l’arte della longevità”, che inaugurerà il 20 febbraio. Sarebbero inoltre 5 le società che hanno manifestato interesse, ancora a livello informale, per una possibile co-gestione del museo.