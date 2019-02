Cornigliano, restyling per l'area giochi di Villa Bombrini

Restyling in vista per il parco giochi di Villa Bombrini, a Cornigliano: da lunedì 25 febbraio gli operai di Sviluppo Genova saranno nell’area verde per provvedere alla ristrutturazione dell’area bimbi, dedicando particolare attenzione proprio ai giochi.

I lavori proseguiranno sino al primo marzo, e per tutta la durata i giardini resteranno chiusi: riapertura prevista sabato 2 marzo, con un’area giochi tutta rinnovata pronta a ospitare il primo evento per i più piccoli.

Domenica 3 marzo, infatti, il Civ Cornigliano ha organizzato a Villa Bombrini una festa di Carnevale con musica, truccabimbi, pentolaccia e premiazione finale.