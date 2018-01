Caduta fatale nel tentativo di scappare da casa di cura

Una trentenne è morta questa mattina all'alba nella zona della stazione Principe. La donna ha tentato di uscire dalla residenza protetta dove era ricoverata in scalinata all'Osservatorio in seguito a un trattamento sanitario obbligatorio ed è precipitata in un giardino, compiendo un volo di diversi metri.

Il personale della struttura, intuendo i suoi intenti, ha tentato di fermarla, ma la donna è riuscita a divincolarsi e a scavalcare un parapetto e da lì la tragica caduta.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, coordinati dalla Procura di Genova. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta e nelle prossime ore il sostituto procuratore disporrà l'autopsia. La vittima è una 32enne. Secondo quanto appreso finora, la donna avrebbe tentato di lasciare la struttura per andare in ospedale a fare visita alla madre.