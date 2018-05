Minaccia i passanti con un coltello, poi si mette a sputare

Questa mattina intorno alle 11.30 in piazza delle Vigne nel centro storico un giovane ha iniziato a inveire contro i passanti, brandendo un grosso coltello da cucina. La pattuglia centro storico ponente della polizia municipale, che proprio in quel momento entrava nella piazza, dopo aver chiesto rinforzi, si è avvicinata al giovane.

Il ragazzo, un ventiduenne italiano, inizialmente ha avuto un atteggiamento tranquillo e, alla richiesta degli agenti ha consegnato il coltello. Ma, alla richiesta di seguire gli agenti per il sequesto dell'arma, ha tentato di sottrarsi al controllo. Bloccato dagli agenti ha tentato di divincolarsi opponendo resistenza.

I vigili, raggiunti nel frattempo dalla seconda pattuglia, hanno contenuto il giovane, che nel frattempo aveva ripreso a inveire contro tutti, sputando anche verso i passanti richiamati dal clamore che si fermavano nelle vicinanze. Il ragazzo è stato quindi acompagnato presso gli uffici della polizia locale in piazza Ortiz, dove è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e per il porto di armi o di oggetti atti a offendere.