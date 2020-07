Striscioni degli antifascisti sul palazzo dell'Inps, i vigili del fuoco non li tolgono

La scorsa notte la polizia locale genovese ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per togliere alcuni striscioni, che ieri sono stati appesi in alcune facciate della città, in particolare quella nel palazzo dell'Inps in piazza della Vittoria e piazza De Ferrari (con scritto 'Nessuna strada sarà intitolata ai fascisti' e 'Istituto Nazionale Povertà Sociale').

La squadra intervenuta ha rilevato che gli striscioni non rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità e ha ritenuto che l'intervento non era necessario. Successivamente la macchina comunale si è attivata autonomamente per eliminare gli striscioni.

«Noi - scrive l'Unione sindacale di base dei vigili del fuoco - svolgiamo interventi tecnici di soccorso e vorremmo che il Sindaco di Genova avesse ben chiaro questo concetto. Lo striscione non danneggiava l'edificio e non era pericolante. Probabilmente infastidisce chi vuole rievocare periodi bui della nostra storia antifascista del paese».

«Ieri - conclude l'Usb - 30 Giugno la nostra città ricordava lotte lontane che hanno protetto dal fascismo i nostri giovani e che oggi hanno la liberta di proteggere la nostra storia antifascista anche con degli striscioni appesi. Abbiamo un grande lavoro da svolgere nella nostra città e non distoglieteci in azioni che non riguardano la protezione dei nostri amati genovesi. Abbiamo altro da fare che togliere striscioni».