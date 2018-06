Carenza di organico e mezzi: i Vigili del fuoco si incatenano per protesta

Protesta simbolica dei Vigili del fuoco mercoledì mattina sotto la sede Rai, in corso Europa: una decina di pompieri si sono incatenati davanti agli ingressi del palazzo, reggendo cartelli e bandiere del sindacato Usb e sfruttando un megafono per spiegare le ragioni del presidio.

«Siamo solo noi, la dirigenza sindacale Usb, perché i colleghi sono tutti al lavoro, impegnati tra straordinario e ordinario e in generale a tappare i buchi che la politica ha creato in ogni categoria - hanno spiegato i lavoratori - Noi però siamo collegati a sicurezza, salvaguardia e protezione dei cittadini, ed è impensabile che dal 20 di aprile, quando abbiamo dichiarato lo stato di agitazione regionale, a oggi la nostra amministrazione sia rimasta sorda. Sono stati ridotti i numeri presso tutti i distaccamenti della provincia, da 6 unità sono diventate 5. Abbiamo 55 pompieri a fronte di 860mila cittadini: Toti pensa di lavarsi la coscienza tramite convenzioni, ma non risolvono nulla, è solo un tappullo, una pezza che prima o poi si strapperà. Il soccorso è fatto di uomini e mezzi».

I sindacati hanno dunque nuovamente snocciolato i numeri: età media dei pompieri a Genova, 50 anni, età media del parco mezzi, 20 anni un solo vigile del fuoco ogni 16mila abitanti: la carenza di organico e la vetustà dei mezzi restano i nodi principali da sciogliere.

«A fine giugno sono 60 gironi dalla dichiarazione di stato di agitazione, e ancora non abbiamo avuto risposte nonostante che tutti ne siano al corrente, dal prefetto al sindaco. Che sa benissimo - sottolineato ancora i sindacati - le condizioni in cui i Vigili del fuoco devono operare: gli idranti non funzionano, e non già tardi di una settimana fa siamo intervenuti su un incendio e ci siamo ritrovati con 4 idranti fuori servizio. Se è questa la prevenzione che al politica vuole mettere in atto, noi non ci stiamo».