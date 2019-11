Vigili del fuoco morti nell'esplosione dell'Alessandrino, il cordoglio della Liguria

Anche la Liguria si stringe intorno ai familiari dei tre vigili del fuoco morti nell'esplosione che si è verificata nella notte tra lunedì e martedì a Quargnento, località in provincia di Alessandria.

Marco Triches, 38 anni, Antonio Candido, 32, e Matteo Gastaldo, 46 anni, sono morti nello scoppio avvenuto in una palazzina disabitata. Altri due pompieri e un carabiniere sono rimasti feriti, e si trovano attualmente ricoverati negli ospedali di Asti e Alessandria. Le cause sono ancora da chiarire: potrebbe essersi trattato di una fuga di gas, ma non si esclude la matrice dolosa. L'incidente è avvenuto attorno alle 2, i Vigili del Fuoco erano intervenuti per un principio di incendio, ma sono stati investiti da una doppia deflagrazione: la prima ha fatto crollare metà della palazzina, e mentre erano impegnati nella ricerca di eventuali feriti una seconda esplosione li ha investiti.

Sul posto, in supporto dei colleghi piemontesi, sono intervenute anche alcune squadre di Genova. Decine i messaggi di dolore e cordoglio provenienti dalla Liguria, listato a lutto il Comando Provinciale di Genova: «Dolore per i tre Vigili del Fuoco morti questa notte nell’esplosione di una palazzina in provincia di Alessandria, mentre facevano il loro lavoro al servizio della sicurezza di tutti noi - è stato il commento del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - L’Italia si stringe alle famiglie e agli altri colleghi feriti».

Cordoglio è arrivato anche dalla vicepresidente della Regione, Sonia Viale: «Una preghiera commossa. Un senso di sgomento per questa tragedia. Un pensiero ai Vigili del fuoco».