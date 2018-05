Da Morandi a Ermal Meta, i protagonisti della partita del cuore: "Viva il Gaslini" | Video

Sono arrivati a bordo di un pullman come veri calciatori in trasferta: Morandi, Teo Teocoli, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Niccolò Fabi e molti altri. La nazionale cantanti e attori ha fatto registrare il tutto esaurito allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Hanno vinto i cantanti 6-3 ma il risultato più importante è la cifra raccolta per beneficenza: un milione e 105 mila euro raccolti per il Gaslini.