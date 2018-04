Comunità sudamericana genovese scossa per l'omicidio di oggi, domenica 8 aprile, in via Fillak. Una donna di 46 anni è stata trovata morta all'interno del suo appartamento. Sul suo corpo sono state trovate ferite, e in casa tracce di sangue. Il cadavere della donna era stato coperto da un soprabito.

