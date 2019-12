VIDEO | Mareggiata tra Boccadasse e Corso Italia

Copyright 2019 Citynews. Torna il sole sulla Liguria, ma le forti raffiche di vento hanno "gonfiato" un mare già agitato, e il Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria ha quindi emesso anche un avviso per mareggiate intense per le giornate del 21, 22 e 23 dicembre.

Entra dunque in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. In particolare, viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio comunale per le giornate del 21, 22 e 23 dicembre fino a cessata esigenza.