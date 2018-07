Nasce Centauro, il nuovo robot dell'Iit | Video

Ha quattro zampe e un busto umanoide, può trasportare con ciascun braccio 11 chili ed è in grado di utilizzare oggetti. È il nuovo robot dell'Istituto Italiano di Tecnologia e si chiama Centauro, il quadrupede è in grado di aiutare l'uomo nelle situazioni di emergenza e in ambienti ostili. L'ultimo fiore all'occhiello dell'Iit è stato sviluppato per passare attraverso le porte, salire i gradini e liberare la strada da eventuali ostacoli