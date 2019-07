Nuovo video inedito del crollo del Morandi, Autostrade: «Non dimostra niente»

L'opinione degli esperti di Autostrade per l'Italia è che «a oggi, sulla base del video e dei parziali risultati del primo incidente probatorio non è possibile affermare che il crollo (di ponte Morandi ndr.) sia stato determinato dal cedimento dell'attacco degli stralli».

Questa la posizione della società dopo che questa mattina la Guardia di finanza, in accordo con la Procura, ha diffuso un nuovo video, finora inedito, del momento del crollo di ponte Morandi.

«Le immagini scioccanti - scrive Autostrade in una nota - del video del crollo del Ponte Morandi diffuso oggi ci ricordano l'immane tragedia del 14 agosto, che resterà per sempre nel cuore di tutti. Il video, che peraltro non inquadra tutti i componenti essenziali del ponte, mostra la cinematica del crollo che potrà essere una delle basi per la ricerca della verità, che fin da subito abbiamo richiesto e perseguito, esplorando tutte le ipotesi».

«I consulenti di Aspi - conclude Autostrade - continueranno a collaborare affinché le cause del crollo vengano accertate, comparando anche le risultanze dei diversi filmati messi a disposizione, che hanno diversi livelli di elaborazione delle immagini rispetto all'originale».

Al momento la società non ha ancora commentato le ultime notizie in merito alla volontà del governo di proseguire sulla strada della revoca delle concessioni.