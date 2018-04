Da Sampierdarena ai vicoli per spacciare, arrestato

La polizia ha arrestato ieri, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 28enne di origine nigeriana munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'attività di indagine ha preso spunto da alcune segnalazioni di cittadini e dal controllo operato nei giorni scorsi dal personale dei “Falchi” nei confronti di uno straniero in centro storico, che aveva ceduto una dose a un soggetto, datosi poi alla fuga per i vicoli.

Gli uomini della Squadra Mobile hanno sviluppato una rapida attività d'indagine che ha permesso di individuare il fornitore di droga e il suo covo, una stanza in subaffitto nel quartiere di Sampierdarena, presso una famiglia di connazionali. Ieri mattina gli investigatori hanno fatto scattare il blitz all'interno dell'immobile, sequestrando 800 grammi di marijuana, mille euro, bilancini di precisione e buste per il confezionamento.

Il giovane, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.