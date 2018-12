Cocaina e hashish nelle tasche, arrestato in un bar dei vicoli

Nel pomeriggio di lunedì 17 dicembre 2018 i poliziotti del commissariato Centro, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nel centro storico, hanno arrestato un italiano di 60 anni. Gli uomini del Centro, coadiuvati da operatori cinofili, con il cane Cora hanno controllato vari esercizi commerciali tra cui un bar nel cuore dei vicoli.

All'interno del locale il cane ha fiutato la presenza di droga nelle tasche dei pantaloni del 60enne. Gli agenti hanno così trovato il pusher in possesso di 2 grammi di cocaina e 11 grammi di hashish. Il 60enne, trovato anche in possesso di 90 euro in banconote di piccolo taglio, è stato processato per direttissima questa mattina.

Questo arresto è solo uno dei tanti servizi predisposti a contrasto dello spaccio nel centro storico, che solo ieri hanno portato a un'altra denuncia per spaccio a carico di un cittadino del Gambia di 26 anni.