Sottoripa, maxi rissa con spranghe

Ieri pomeriggio, venerdì 23 marzo 2018, la Polizia ha arrestato tre uomini di origini straniere per una rissa esplosa in via Sottoripa intorno alle ore 17:00.

Tre arresti

La sala operativa della Questura ha ricevuto verso la segnalazione di una rissa in corso in via Sottoripa dove si affrontavano un gruppo di stranieri armati di spranghe. All’arrivo di tre volanti la maggior parte dei partecipanti alla rissa si era data alla fuga nei vicoli limitrofi, ma gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare tre persone; un 18enne albanese con una piccola ferita alla mano e due cittadini della Repubblica Dominicana, entrambi di 30 anni, trovati ancora in possesso di due spranghe di ferro. Tutti sono stati giudicati per direttissima nel corso della mattinata di sabato 24 marzo.