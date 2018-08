Deve scontare un anno per spaccio di droga, arrestato nei vicoli

Due uomini, colpiti da ordini di carcerazione, sono stati rintracciati e arrestati dalla polizia, il primo in vico Tacconi nel centro storico e l'altro a Rapallo. I poliziotti del commissariato Prè di pattuglia nei vicoli si sono accorti subito che un giovane straniero aveva qualcosa da nascondere: è trasalito appena li ha visti ed ha tentato di dileguarsi nel dedalo dei vicoli.

Quando è stato raggiunto, l'uomo, un 33enne del Gabon, prima si è rifiutato di fornire le proprie generalità poi ha dato un nome falso e ha dichiarato di essere entrato in Italia da pochi giorni. Condotto in questura per gli accertamenti fotosegnaletici, è emerso, sotto un suo alias, un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino per espiare 1 anno, 4 mesi e 19 giorni di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti. Il 33enne è stato condotto al carcere di Marassi e anche denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità e falsa attestazione sulla propria identità.

Due ore dopo, a Rapallo, gli agenti del commissariato hanno rintracciato, arrestato e condotto nel carcere di Marassi un 19enne polacco colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Milano in merito a diverse truffe commesse in Lombardia.