Follia nei vicoli, frattura il naso a un passante con un pugno in faccia

La scorsa notte poco dopo le 2.30 la polizia ha arrestato nel centro storico un genovese di 23 anni per il reato di lesioni aggravate. Il giovane, per futili motivi, si è scagliato contro un genovese di 42 anni, colpendolo con un violento pugno in pieno volto.

Un amico della vittima ha chiamato subito la polizia e gli agenti, intervenuti rapidamente in loro soccorso, hanno così arrestato il 23enne.

Il 42enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di San Martino dove è stato refertato con una prognosi di 30 giorni per frattura setto nasale e varie fratture a un'orbita oculare.

Fissata per questa mattina la direttissima.