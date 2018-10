Spacciano eroina nel centro storico, arrestati

Martedì 9 ottobre 2018 i carabinieri della stazione Maddalena hanno arrestato due cittadini senegalesi di 18 e 19 anni, in Italia senza fissa dimora, pregiudicati.

I due giovani sono stati colti in flagranza di reato mentre cedevano 1,5 grammi di eroina a un marocchino in cambio di 45 euro. Durante la perquisizione personale, uno dei due è stato trovato in possesso di 180 euro. I due dovranno rispondere di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente con l'aggravante previsto poiché reato consumato nel centro storico, nonché violenza e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sull'identità personale solo il 19enne.

Denaro e stupefacente sono stati posti sotto sequestro. I due giovani sono stati ristretti nelle camere di sicurezza del comando in attesa del giudizio direttissimo.