Da Portofino ai vicoli per acquistare droga, tre arresti

Ancora un'operazione anti droga per i carabinieri della sezione Maddalena, una pattuglia impegnata nella notte di mercoledì 7 febbraio ìn un servizio anti spaccio ha arrestato, per vendita di sostanze stupefacenti, tre persone.

Il primo pusher è stato intercettato in vico Cuneo, 24 anni di origini senegalesi, è stato sorpreso mentre spacciava alcune dosi di cocaina a un napoletano in cambio di 20 euro. Più avanti, in vico del Pozzo, due spacciatori, rispettivamente di 38 e 36 anni, sono finiti in manette per aver venduto la droga a un 36 enne commerciante di Portofino. I due si erano attrezzati con 20 dosi di cocaina e avevano già incassato 350 euro in contanti.

La droga è stata sequestrata e gli arrestati sono stati processati nella mattinata di giovedì 8 febbraio per direttissima. Gli acquirenti, invece, sono stati segnalati in prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.