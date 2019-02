Nasconde la droga nei tombini e spaccia nei vicoli, arrestato

Ancora controlli anti droga nel centro storico genovese da parte della Polizia genovese. Gli agenti della Squadra Mobile della sezione contrasto al crimine diffuso hanno arrestato per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un pusher attivo nella zona di via di Prè.

L'uomo, di origini marocchine, è stato sorpreso a vendere una dose di marjuana a un italiano, dopo averla prelevata da un tombino nelle vicinanze. L’arrestato, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato anche trovato in possesso di 600 euro in contanti, frutto della fiorente attività di spaccio. Al termine degli atti di rito l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.