Cibi mal conservati in un locale del centro storico

Pomeriggio di controlli martedì nel centro storico. L'attività, coordinata dal commissariato Prè, mirava alla verifica degli esercizi commerciali e all'identificazione delle persone sospette. L'operazione ha visto l'impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova e della pattuglia della polizia, coadiuvata dai militari dell'esercito e dagli operatori del Reparto Commercio/Antidegrado della polizia municipale, con cui si è proceduto al controllo di due esercizi di ristorazione, in uno dei quali sono state riscontrate irregolarità nelle modalità di conservazione dei cibi.

Diciassette nel complesso le persone identificate. Due uomini, sorpresi durante il pattugliamento a consumare alcolici in strada e in evidente stato d'ebbrezza, sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta e multati con un verbale di 200 euro per la violazione dell'ordinanza di divieto del sindaco. Agli stessi è stato inoltre notificato un ordine di allontanamento per il comportamento tenuto.

Due le persone denunciate a piede libero: un cittadino marocchino di 48 anni per la detenzione ai fini di spaccio di circa 13 grammi di hashish e un 49enne genovese, con precedenti per reati contro il patrimonio, per il possesso ingiustificato di numerosi strumenti da scasso, nascosti in una borsa.