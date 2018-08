Spacciatore di crack arrestato nei vicoli

I carabinieri della Stazione Maddalena e quelli del Nucleo Operativo della compagnia Centro hanno tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 36enne marocchino, pregiudicato, senza fissa dimora. L'uomo è stato sorpreso dai militari in una via del centro storico mentre cedeva una dose di crack in cambio di denaro a un 43enne operaio genovese, che contestualmente è stato segnalato alla locale prefettura quale assuntore.

Inoltre il 36enne è stato denunciato poiché risultato soggiornare irregolarmente nel territorio nazionale. La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro; l'uomo è stato giudicato oggi con rito per direttissima.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne torinese, senza fissa dimora, con precedenti di polizia. Il giovane, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 3 dosi di hashish e una di marjuana, il tutto sottoposto a sequestro.