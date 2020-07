Controllato nei vicoli, colpisce al volto un carabiniere

Durante un normale servizio per in controllo del territorio nel centro storico, la pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena, insieme ai colleghi della compagnia di San Martino, ha denunciato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un trentenne tunisino con pregiudizi di polizia.

Il giovane, in evidente stato di ebbrezza alcolica, durante il controllo ha colpito al volto un carabiniere. Bloccato per essere accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, ha opposto resistenza, mettendo anche in atto comportamenti autolesionistici.

Il trentenne è stato trasportato e trattenuto presso l'ospedale Galliera.