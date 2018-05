Ingoia 25 dosi di crack e aggredisce i poliziotti, arrestato

La polizia ha arrestato un cittadino del Gabon di 25 anni per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato pomeriggio, i poliziotti delle volanti della questura hanno effettuato un pattugliamento appiedato nella zona di via di Pré e nei vicoli limitrofi. Passando in vico di San Cristoforo hanno notato un individuo, che, intento ad armeggiare con il cellulare, non si è accorto della presenza degli operatori, che gli si sono avvicinati per procedere a un controllo.

Visibilmente sorpreso, l'uomo ha dapprima tentato di indietreggiare, poi, manifestando nervosismo, ha tenuto il volto girato in modo da non farlo vedere agli agenti. Tale atteggiamento e il modo di parlare della persona hanno fatto ritenere che potesse nascondere qualcosa nel cavo orale.

Quando gli è stato chiesto di mostrare cosa avesse in bocca, il giovane ha reagito con violenza, sbracciandosi e spintonando contro il muro gli operatori, entrambi successivamente medicati in ospedale per i traumi subiti. Il 25enne, pregiudicato per reati specifici, è stato a sua volta condotto in ospedale, dove è stata accertata la presenza di corpi estranei nell'addome. Nei successivi giorni di ricovero ha espulso un totale di 25 dosi di crack, poste sotto sequestro.