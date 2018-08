Esce dalla questura e torna spacciare droga, arrestato

Alle 13.30 era uscito dalla Questura dopo esser stato denunciato per spaccio poiché trovato in possesso di 7grammi di hashish e 250 euro in banconote di piccolo taglio, ma subito dopo ha ripreso la sua attività di spacciatore.

Poche ore dopo, infatti, alcuni agenti di polizia. insieme a Coba, il cane antidroga, hanno trovato il 24enne algerino di nuovo nel centro storico, in vico della Rosa, a smerciare droga. In poco tempo il ragazzo si era rifornito di cannabis, quattro stecche, ed era già riuscito a guadagnare qualcosa dalla sua illecita attività

Il 24enne è stato quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato disposto il rito per direttissima.