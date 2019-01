Sputa cocaina durante la fuga, arrestato spacciatore

Poco dopo le 22 di sabato 12 gennaio 2019 la polizia ha arrestato un cittadino senegalese di 21 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Centro, durante il servizio 'movida', hanno effettuato un giro a piedi nella zona 'calda' dei vicoli per controllare i vari movimenti sospetti.

Poco dopo i poliziotti hanno notato il 21enne confabulare con un connazionale. Il giovane, alla vista delle divise, ha cercato di scappare ma è stato immediatamente bloccato in vico dei Ragazzi.

Il pusher, durante la sua breve fuga, ha sputato dalla bocca 4 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 2,50 grammi. Il giovane è stato anche trovato in possesso di 200 euro in banconote di piccolo taglio. Il 21enne, con svariati precedenti di polizia, è stato processato per direttissima questa mattina.