Vede i poliziotti e scappa, pusher inseguito e arrestato

Ancora un arresto nel centro storico di Genova per spaccio di droga. I poliziotti del commissariato Centro hanno infatti arrestato un pusher di 46 anni in vico dell'Oliva, giovedì 20 settembre poco prima delle 20.30.

A finire in manette un 46enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale. L'uomo stava confabulando con un connazionale nei vicoli ed è scappato quando ha visto i poliziotti. Dopo una fuga che ha impegnato non poco gli operatori, il pusher è stato fermato con

diversi pezzetti di hashish e 45 euro in tasca. È stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e processato, venerdì 21 settembre, per direttissima.