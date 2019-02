Centro storico, spacciatore di cocaina in manette

I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni e origini senegalesi, senza fissa dimora e incensurato, sorpreso a spacciare cocaina a una 37enne genovese in vico Largo, nella zona di Prè.

L'uomo è stato notato dai militari nella mattinata di venerdì 22 febbraio 2019 mentre cedeva una dose di droga in cambio di alcune decine di euro. I due sono stati immediatamente fermati e, grazie alla perquisizione, i carabinieri hanno trovato anche 115 euro in contanti che sono stati sequestrati insieme alla cocaina. L'uomo è stato quindi arrestato e successivamente processato per direttissima.